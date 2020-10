Mehr als 800.000 Beschäftigte arbeiten in der deutschen Autobranche, direkt und indirekt hängen zwei Millionen Jobs an dem Wirtschaftszweig. VW: Der weltgrößte Autokonzern stellt derzeit keine neuen Mitarbeiter ein. In den nächsten Jahren dürften bis zu 20.000 von 671.200 Jobs wegfallen. Tochter Audi will sechs Milliarden Euro einsparen und 9550 Jobs streichen. Daimler: Bis zu 30.000 von rund 300.000 Arbeitsplätzen wackeln bei Daimler. Am Stammsitz in Stuttgart-Untertürkheim soll bis 2025