Deutschlands Wirtschaft wächst langsamer als in anderen Industrieländern

Deutschland bleibt laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) eine der am langsamsten wachsenden Industrienationen. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte heuer um nur 0,1 Prozent zulegen, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Ausblick. Im Mai hatte die Organisation noch ein Plus von 0,2 Prozent vorausgesagt.

Von den großen Industrieländern liege nur Japan schlechter, das sogar um 0,1 Prozent schrumpfen soll. In den anderen großen Euro-Staaten Frankreich (+1,1 Prozent), Italien (+0,8 Prozent) und Spanien (+2,8 Prozent) laufe es deutlich besser.

2025 ebenfalls schwach

Auch 2025 bleibt Deutschland, die größte Volkswirtschaft Europas, der OECD zufolge hinter den anderen großen Euroländern zurück. Demnach soll Frankreich mit 1,2 Prozent wachsen, Italien um 1,1 Prozent und Spanien um 2,2 Prozent. Selbst Japan werde wohl mit einem Wachstum von 1,4 Prozent an Deutschland vorbeiziehen, heißt es.

Für die Weltwirtschaft rechnet die OECD sowohl heuer als auch im kommenden Jahr mit einem Wachstum von 3,2 Prozent; im Euroraum sollen es 0,7 Prozent beziehungsweise 1,3 Prozent sein.

Neben positiven Signalen wie sinkender Inflation und Zinsen sieht die OECD auch Gefahr durch geopolitische Spannungen. In China und den USA soll die Wirtschaft heuer um 4,9 beziehungsweise 2,6 Prozent wachsen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper