Deutschland geht gegen Bier-Pfandtourismus vor

Der Pfandtourismus in Deutschland hat, wie berichtet, zuletzt Fahrt aufgenommen und zu großem Unmut bei Brauereien und im Handel geführt: Grund ist, das dass in Österreich das Pfand für viele Mehrweg-Glasflaschen (auch die klassische 0,5-Liter-Bierflasche) mit 2. Februar von neun auf 20 Cent erhöht wurde und in Deutschland weiter acht Cent gelten. Deshalb geben viele Kunden – vor allem aus Bayern – leere Flaschen und Kisten, die in Deutschland gekauft wurden, in Salzburg, Tirol und im Innviertel zurück. In Österreich bekommt man für eine Kiste sieben Euro, in Deutschland nur 3,10 Euro.

Doch damit soll jetzt Schluss sein, wie die "Passauer Neue Presse" berichtet: In Abstimmung mit den österreichischen Brauereien haben Getränkehändler das Pfand angepasst. Wer im bayerischen Grenzgebiet eine Kiste österreichisches Bier zurückgibt, bekommt dafür ebenfalls sieben Euro Pfand.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper