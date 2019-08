Heute legt das Statistische Bundesamt in Wiesbaden die Wachstumsrate der deutschen Wirtschaft für das zweite Quartal vor. Ökonomen gehen davon aus, dass ein Minus vor der Zahl stehen wird. Deutschland steht am Rande der Rezession. Die Eskalation im Handelsstreit der USA mit China und das Risiko eines harten Brexits der Briten treffen die Exportnation Deutschland besonders hart, heißt es meist zur Erklärung der Probleme des in den vergangenen Jahren so erfolgreichen Landes. Stimmt nicht, sagen