Deutscher Spritpreis fällt

Diesel wurde im Vergleich zur Vorwoche um 2,6 Cent billiger. Das geht aus Zahlen des ADAC hervor. Bei Diesel ist es die dritte Woche mit einem Rückgang. Treiber des Preisrückgangs in Deutschland dürfte unter anderem der Ölpreis sein, der seit einigen Wochen tendenziell nachgibt. Die Schwäche des Euro gegenüber dem Dollar bremst diesen Effekt allerdings.

Hierzulande sind die Preise für Diesel und Benzin in der vergangenen Woche hingegen gestiegen. Laut der E-Control lag der Medianpreis für Diesel in Österreich am Dienstag bei 2,089 Euro – eine Steigerung nach 2,067 Euro eine Woche zuvor. Benzin verzeichnete einen Preiszuwachs von 2,079 auf 2,095 Euro. Die Entkopplung vom heimischen Rohöl- und Spritpreis dürfte sich nochmals verstärkt haben, sagte Martin Grasslober, Leiter Verkehrswirtschaft beim ÖAMTC.