Deutscher Bundestag beschloss Abschaffung der Gasspeicherumlage

Die SPD, die Grünen und die oppositionelle Union votierten am Freitag für die Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes, die ein Aus der Gasspeicherumlage vorsieht. Österreich und mehrere osteuropäische Staaten hatten bemängelt, dass die Abgabe Lieferungen verteuert und Bestrebungen behindert, unabhängiger von russischem Gas zu werden.

Österreich erspart sich damit viel Geld. Wenn Österreich nach dem Austritt der OMV aus dem Vertrag mit Gazprom das russische Gas komplett durch Lieferungen über Deutschland ersetzte, hätten sich die Kosten der Gasspeicherumlage für die heimische Wirtschaft auf 1 Millionen Euro pro Tag belaufen, sagte der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Georg Knill, zur APA. Deutschland hatte diese Maut während der Energiekrise eingeführt.

In einer Überprüfung der Umlage durch die EU-Kommission war die Brüsseler Behörde laut der Nachrichtenagentur Reuters zu dem Ergebnis gekommen, dass sie geändert werden sollte. Ab Jänner 2025 soll die Umlage nun nur bei Entnahmen in Deutschland erhoben werden. An den Grenzübergangsknoten wird sie dann nicht mehr fällig.

