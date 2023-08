Deutsche Zulieferer fallen zurück

Bosch-Werk in Stuttgart

Eine Autozuliefer-Studie des internationalen Strategieberaters PwC liefert unerfreuliche Ergebnisse: Demnach fallen die größten deutschen Automobilzulieferer im internationalen Wettbewerb zurück. Aus österreichischer Sicht beunruhigend: Etliche dieser Branchengrößen haben teils wichtige Standorte in Österreich. Untersucht wurden die 15 größten Zulieferer in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Laut der Studie kamen die Zulieferer wie Bosch, ZF, Schäffler, Benteler, Knorr-Bremse und Co nur auf ein Umsatzwachstum von 13 Prozent im Vorjahr. Damit liegen sie weit abgeschlagen hinter dem Rest Europas, das sich in Summe über ein Umsatzplus von 21 Prozent freute, in Asien und Amerika lag der Umsatzzuwachs bei 23 bzw. 25 Prozent.

Bei der Profitabilität landeten sie mit 3,9 Prozent Marge beim Betriebsergebnis (Ebit) ebenfalls hinter ihren Konkurrenten. Seit 2019 hätten die deutschen Zulieferer 2,7 Prozentpunkte Weltmarktanteil eingebüßt – das wäre so viel, wie sie zuvor in 20 Jahren mühsam hinzugewonnen hätten, schreibt die Strategie-Tochter von PwC.

Global gelang der Zulieferbranche im Vorjahr eine Trendwende: Zumindest beim Umsatz gelang es, an die Zeit vor Corona anzuschließen. Allerdings würden vermehrt asiatische Zulieferer auf den Markt drängen, PwC spricht von "enormen Innovations- und Investitionsvorsprüngen im Bereich der Elektromobilität".

