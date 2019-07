Deutsche Wirtschaft ist in Alarmstimmung

Experten halten eine Rezession für möglich. "Der deutschen Wirtschaft stehen unruhige Zeiten bevor", warnt etwa Klaus Wohlrabe, Konjunktur-Experte des Ifo-Instituts. Das vom Ifo gemessene Geschäftsklima ist im Juli auf den niedrigsten Stand seit April 2013 gesunken. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer ist um 1,8 auf 95,7 Punkte abgesackt und befindet sich damit im freien Fall: In den vergangenen elf Monaten ist es zehnmal gesunken. Gründe dafür sind der internationale Handelsstreit sowie die schwache Weltwirtschaft.

Besonders in der Industrie schrillen die Alarmglocken: Laut Ifo breitet sich die Rezession in allen wichtigen Sektoren aus. Die Autobauer rechnen für heuer mit einem Minus von einem Prozent im Neugeschäft. Die Maschinenbauer erwarten einen Produktionsrückgang von zwei Prozent. Laut Ifo wird sich die Kurzarbeit in den Schlüsselbranchen bald erhöhen.