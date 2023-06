Deutsche Bundesbank: Inflation als "gieriges Biest"

"Inflation ist für mich wie ein gieriges Biest. Und wir müssen gegen dieses gierige Biest kämpfen", sagte Joachim Nagel, Chef der Deutschen Bundesbank, bei einer Veranstaltung zu 60 Jahren Sachverständigenrat in Berlin. Er sieht die Europäische Zentralbank (EZB) zwar auf einem guten Weg. Er sei zuversichtlich, dass die Inflation zum Zielwert von zwei Prozent zurückkehren werde. "Aber es ist noch eine Wegstrecke bis dahin."

Die Währungshüter müssten beharrlich bleiben, da auch der Preisauftrieb hartnäckig sei. Aus Sicht des deutschen Notenbankers wäre es ein Kardinalfehler, den Kampf zu früh zu beenden. Zugleich betonte er, dass er keine Kreditklemme im Zuge der höheren Zinsen sehe. Die Übertragung der Geldpolitik auf die Wirtschaft laufe in einem normalen Prozess ab. Dabei sei es mit Blick auf die hohe Inflation richtig gewesen, dass die EZB die Konjunkturentwicklung mit ihrem strafferen Kurs gebremst habe. Nagel hatte jüngst gesagt, dass die Zinsen auch nach der Sommerpause womöglich angehoben werden müssten.

Am Donnerstag haben mehrere weitere Notenbanken im Kampf gegen die Inflation ihre Leitzinssätze angehoben. Die Bank of England (BoE) forcierte das Tempo und erhöhte den Leitzins überraschend kräftig. Die Währungshüter hoben den geldpolitischen Schlüsselsatz um einen halben Punkt auf 5,0 Prozent an. Norwegens Notenbank schraubte ihren geldpolitischen Schlüsselsatz auch überraschend deutlich um 0,5 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) erhöhte den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 1,75 Prozent.

Die türkische Notenbank-Chefin Hafize Gaye Erkan Bild: APA/AFP/TURKEY CENTRAL BANK/HANDOUT

Türkei verdoppelt Leitzins fast

Die türkische Zentralbank vollzieht mit ihrer neuen Chefin, der in den USA ausgebildeten Hafize Gaye Erkan, wegen der hartnäckig hohen Inflation von derzeit rund 40 Prozent und Währungsturbulenzen einen Kurswechsel in der Geldpolitik. Der Leitzins werde von 8,5 auf 15,0 Prozent angehoben, kündigte die Notenbank an.

Ökonomen hatten sogar mit einem größeren Schritt auf 21,0 Prozent gerechnet. Vor den jüngsten politischen Wahlen, die letztlich wieder Präsident Recep Tayyip Erdogan gewann, hatte die Türkei die Zinsen sogar gesenkt.

