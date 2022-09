Deutsche Bahn vor Verkauf von Tochter Schenker

Die Nachrichtenagentur bezog sich auf Aussagen von Regierungs- und Branchenvertretern. Demnach habe eine Arbeitsgruppe von Bund und Bahn kürzlich einen Grundsatzbeschluss gefasst. Der Aufsichtsrat des Staatskonzerns soll möglichst noch heuer den Verkauf billigen, voraussichtlich in einer Sondersitzung. Schenker ist auch mehrfach in Österreich vertreten, unter anderem in Hörsching.

Sowohl ein Direktverkauf als auch ein Börsegang sollen eine Option sein. Offizielle Stellungnahmen gab es gestern weder vom Verkehrsministerium noch von der Deutschen Bahn.

Die DB ist hoch verschuldet und braucht dringend Geld für Investitionen. Schenker beschäftigt weltweit 75.000 Mitarbeiter und steht für ein Drittel des Umsatzes der Deutschen Bahn.