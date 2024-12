Deutsche Bahn: Verkehrsminister fordert Mittel für Strecken-Sanierung

Die Generalsanierung des wichtigen Abschnitts zwischen Frankfurt am Main und Mannheim in nur fünf Monaten habe gezeigt, dass dieses Konzept funktioniere. "Wichtig ist, dass der Haushaltsgesetzgeber jetzt auch den Weg frei macht für die Finanzierung dieses Konzepts", sagte der mittlerweile parteilose Politiker, der nach dem Ampel-Bruch aus der FDP ausgetreten war, am Dienstag in Berlin. Der Haushaltsausschuss hatte Anfang Dezember rund 2,7 Milliarden Euro für die Bahn blockiert, mit denen das Staatsunternehmen in Vorleistung für Streckensanierungen gegangen war. Die Entscheidung könnte diese Woche am Mittwoch nachgeholt werden.

Sperren und Verzögerungen im Haushalt führten zu einem Mehraufwand und zu Verunsicherung bei Deutscher Bahn und Bauindustrie. Die Baubranche brauche aber Planungssicherheit, um ihr Angebot auszuweiten, was dann für die Bahn auch zu besseren Preisen bei der Sanierung des Netzes führen könne. Der Fokus müsse auf der Sanierung und dem Ausbau des Netzes liegen. Die Sanierung der Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt hätte bei laufendem Betrieb und ohne Vollsperrung acht Jahre gedauert. "Deswegen kann man nur allen raten, dieses erfolgreiches Konzept fortzuführen." Viele Fernzüge hatten auf dem alten Abschnitt ihre Verspätungen eingefahren.

In den Wahlprogrammen von Union und FDP wird die Trennung von Netz und Betrieb in zwei Gesellschaften gefordert. Damit sollen klarere Zuständigkeiten entstehen und für mehr Wettbewerb auf der Schiene gesorgt werden. Wissing sagte, das Konzept gehe in die richtige Richtung, löse aber nicht das eigentliche Problem der Bahn. "Wir haben kein gesellschaftsrechtliches Problem, uns brennen die Trafos durch." Dadurch werde das Netz nicht besser. "Eine Zerschlagung der Bahn hat null Effekt auf die Pünktlichkeit der Züge." Mehr Wettbewerb könne es nur geben, wenn das Netz zuverlässig funktioniere. "Das ist erst nach der Korridorsanierung der Fall."

