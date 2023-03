Deutsche Bahn schreibt wieder schwarze Zahlen

Die Deutsche Bahn (DB) vermeldete am Donnerstag einen operativen Gewinn (Ebit) von 1,3 Milliarden Euro. Der Umsatz wuchs 2022 um 19,1 Prozent auf 56,3 Milliarden Euro. In den Pandemiejahren 2020 und 2021 hatte die DB Verluste in Milliardenhöhe gemacht. Treiber der positiven Entwicklung war die Logistik-Tochter DB Schenker. Das Unternehmen mit Filialen in Oberösterreich (Hörsching, Ried, Bad Ischl) übertraf beim operativen Ergebnis den Vorjahreswert um fast 50 Prozent und erwirtschaftete mit 1,8 Milliarden Euro das höchste Ebit der Unternehmensgeschichte.

