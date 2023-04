Deutliches Wachstum für Wintersteiger

Das Unternehmen stellt unter anderem Skischleifmaschinen her.

Der Umsatz erhöhte sich im Jahresvergleich von 167,7 auf 223 Millionen Euro, der Gewinn vor Steuern (EBT) legte von 5,9 auf 17,8 Millionen Euro und der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) von 17,6 auf 30,2 Millionen Euro zu. Die Mitarbeiterzahl stiegt von 1100 auf 1200, teilten die Innviertler heute, Donnerstag, mit.

Gruppenintern hätte die Division Woodtech 2022 mit 54 Millionen Euro Umsatz den Bereich Seedmech (52 Millionen Euro) überholt. In der Division Sports, der größten Sparte der Gruppe, wurde ein Umsatz von 93 Millionen Euro (plus 43 Prozent) verbucht. Zugpferd ist hier der nordamerikanische Markt gewesen, so das Rieder Unternehmen, das heuer sein 70-jähriges Firmenjubiläum feiert.

Zufriedenstellend lief auch der Geschäftsbereich Metals. "Metals hat mit zwei Jahren Wachstum und vor allem sicheren Gewinnen im Millionenbereich bewiesen, dass der harte Einschnitt der Restrukturierung in 2020 richtig war", betonte Hans-Peter Laubscher, Geschäftsführer der deutschen Kohler Maschinenbau GmbH und Divisionsleiter der Sparte Metals.

Zum Ausblick hieß es: "Wintersteiger strebt danach, den Konzern-Umsatz alle fünf Jahre zu verdoppeln; großteils organisch, aber auch durch weitere Firmen-Zukäufe."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper