Deutlicher Anstieg der Firmeninsolvenzen im ersten Quartal

Bei den eröffneten Insolvenzverfahren verzeichnete der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) in seiner Statistik mit 809 Fällen einen Anstieg um 37,12 Prozent. Damit wurden auch die Verfahren im 1. Quartal des Vor-Corona-Jahres 2019 um 4,52 Prozent übertroffen. Und mit 643 Fällen stieg die Zahl der Verfahrensabweisungsbeschlüsse um 35,94 Prozent. Als problematisch wertete der AKV in seiner Statistik, dass 6 von 10 Insolvenzverfahren nicht von den Unternehmen selber, sondern von Gläubigern beantragt werden. Positiv zu bewerten sei jedoch, dass die Gesamtpassiva trotz des deutlichen Anstiegs bei den Verfahren nur um 3,03 Prozent auf 431, 59 Mio. Euro gestiegen.

Im 1. Quartal konnten bereits 702 Firmeninsolvenzen abgeschlossen werden. In 29,34 Prozent der Fälle gab es einen Sanierungsplan, in 6,70 Prozent der Fälle einen Zahlungsplan nach Schließung des Unternehmens. Demnach wurden in einem Drittel der Fälle die Entschuldungsvorschläge angenommen. Anderseits endeten 219 Verfahren (31,20 Prozent) mit einem Totalausfall für die Gläubiger.

Mit Passiva von 54,8 Mio. Euro weist der AKV die WT Invest als größte Insolvenz nach Passiva aus. Die Pharmazeutische Fabrik Montavit verzeichnete Passiva von 45 Mio. Euro. Allerdings sei hier das Sanierungsverfahren noch anhängig und die Anmeldefrist noch offen. Mit 20,45 Mio. Euro an Passiva handelte es sich bei der RTi Austria um die drittgrößte Insolvenz.

Kräftig gestiegen ist die Zahl der durch die Insolvenzen gefährdeten Arbeitsplätze: Demnach waren im 1. Quartal 2.831 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer davon betroffen - dies entspricht einem Anstieg um 1.027 Arbeitsplätze bzw. 56,93 Prozent.

Größtes Plus in Kärnten

Bei den eröffneten Firmeninsolvenzen gab es nur in Vorarlberg (-26,32 Prozent) und Tirol (-10,20 Prozent) Rückgänge. Mit 37 eröffneten Verfahren weist Kärnten mit 68,18 Prozent das größte Plus auf, gefolgt von Salzburg mit 62 Fällen (58,97 Prozent) und der Steiermark mit 109 Verfahren (57,97 Prozent).

Für das Gesamtjahr rechnet der AKV mit 3.300 Insolvenzverfahren und 2.200 abgewiesen Abweisungen insgesamt im Gesamtjahr mit 5.500 Gesamtinsolvenzen.

Erfreulicher lief es bei den Privatinsolvenzen, die in Summe nur um 4,58 Prozent zugenommen haben: Mit 2.170 eröffneten Verfahren gab es nur ein Plus von 2,46 Prozent. Abgewiesen wurden 252 Fälle (31,25 Prozent). Die Gesamtpassiva bei den Privatinsolvenzen sind von 263,6 auf 228,4 Mio. Euro gesunken. Interessant ist jedoch die Durchschnittsverschuldung: Bei Männern betrug sie 126.900 Euro, bei Frauen hingegen nur 73.000 Euro. Der AKV geht bei den Privatinsolvenzen nicht von einer signifikanten Steigerung im laufenden Jahr aus.

