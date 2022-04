Derzeit knapp 325.000 Menschen arbeitslos oder in Schulung

Arbeitslos gemeldet sind momentan 252.035 Personen, 72.424 sind in Schulungen. Zur Kurzarbeit sind derzeit laut Angaben des Arbeitsministeriums und des AMS vom Dienstag 32.827 Personen vorangemeldet. Der Arbeitsmarkt sei trotz aller Krisen in einer robusten Verfassung, so das Arbeitsministerium am Dienstag.

Die Voranmeldungen zur Kurzarbeit sind somit extrem zurückgegangen. Denn in der Vorwoche lagen die Voranmeldungen noch bei 163.809 Personen. Das habe zwei Gründe: Zum einen seien einige Verlängerungsanträge noch nicht im System, zum anderen hätten viele Kurzarbeitsprojekte im März geendet, weil die Corona-Kurzarbeit ausgelaufen sei.

Bei den Kurzarbeitszahlen, bzw. den Voranmeldungen zur Kurzarbeit, erwartet das Arbeitsministerium in den kommenden Wochen deshalb noch einen Anstieg. Man gehe aber nicht davon aus, dass die Höhe der vergangen Woche erreichen werde, erläuterte ÖVP-Arbeitsminister Martin Kocher am Dienstag bei einer Pressekonferenz.