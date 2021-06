Die Preise für Immobilien haben im abgelaufenen Jahr spürbar angezogen. Diese Entwicklung wurde auch durch Corona nicht unterbrochen, sondern sogar befeuert. So lag die Zahl der Transaktionen im Vorjahr bei 120.000, so Georg Edlauer, Obmann des Fachverbands der Immobilientreuhänder in der Wirtschaftskammer Österreich, bei der Online-Präsentation des Immobilienpreisspiegels: Das sei ein Plus von drei Prozent im Vergleich mit 2019. Das Jahr sei von Ausgangsbeschränkungen geprägt gewesen, das