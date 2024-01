Der Wirtschaftsbund will der Gewerkschaft "auf den Hammer gehen"

"Die Talsohle ist noch nicht erreicht", sagte Doris Hummer, Landesobfrau des Wirtschaftsbundes, bei der Präsentation einer Umfrage des Imas-Instituts. Demnach blicken 21 Prozent der 505 befragten oberösterreichischen Unternehmer mit Sorge in die kommenden zwölf Monate (Befragung fand im November statt), 30 Prozent mit Sorge, 47 Prozent mit Zuversicht. 54 Prozent gehen von einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in Oberösterreich aus, wie Imas-Direktor Paul Eiselsberg erklärte. Das sind laut Hummer bedenkliche Werte, da die Unternehmer grundsätzlich optimistischer als die Gesamtbevölkerung seien.

Sie rechnet nach der Rezession 2023 nur mit einem Nullwachstum 2024 in Oberösterreich, weil es in Industrie und Bau besonders schlecht läuft. Für Gesamtösterreich erwarten die Wirtschaftsforscher 0,8 bis 0,9 Prozent Wachstum. Vor allem die erste Jahreshälfte bereite ihr Sorgen, sagte Hummer. "Man darf nicht nur Tagesordnung übergehen, es braucht Maßnahmen für die Konjunktur und die Wettbewerbsfähigkeit, die zuletzt wegen der hohen Kosten gesunken ist."

Als größte Hemmnisse gaben die Unternehmer in der Umfrage Inflation, Bürokratie und Arbeitskräftemangel an. Bei der Frage, welche wirtschaftspolitischen Maßnahmen "sehr wichtig" wären, geben 79 Prozent die Senkung der Lohnnebenkosten an, jeweils 76 Prozent die Entlastung von Bürokratie und die Bekämpfung des Fachkräftemangels.

Darum werde man der Gewerkschaft sehr wohl "auf den Hammer gehen", sagte Hummer. Sie bezog sich auf die Aussage von ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian vorige Woche. Er hatte gesagt: "Also das mit den Lohnnebenkosten geht mir jetzt wirklich schon am Hammer." Es würden Dinge in Frage gestellt, die von den Gewerkschaften und Arbeitnehmern erkämpft worden seien. Hummer sprach am Montag in Linz von "Fakten": Österreich hat die dritthöchste Steuer- und Abgabenquote in der EU und ist auf Platz fünf beim Anteil der Lohnnebenkosten an den Arbeitskosten.

Hummer fordert die "sofortige Reduktion" des Arbeitslosenversicherungsbeitrags um die Hälfte - von 5,9 auf drei Prozent. Der Beitrag zum Familienlastenausgleichsfonds solle von 3,7 auf "zumindest" drei Prozent gesenkt werden. Zur Ankurbelung der Konjunktur sprach sich Hummer für eine Neuauflage der Investitionsprämie, den Handwerkerbonus, die Ausweitung der Umsatzsteuerbefreiung von Photovoltaikanlagen auf alle Bauinvestitionen von privaten Bauwerbern (bis 100.000 Euro), die Wiedereinführung der 2020 abgeschafften Sonderausgabe Wohnraumschaffung und die Zweckwidmung der Wohnbauförderung. Es brauche "Steuerentlastungen und Anreizförderungen statt Reparaturförderungen, wenn der Hut schon brennt", sagte Hummer.

Behörde zur Bürokratie-Abschaffung

Das Thema Bürokratie ist ein Dauerbrenner, hat bei der Imas-Umfrage im Vergleich zum Jahr davor aber auch wieder deutlich an Bedeutung gewonnen. Das erklärt sich der Wirtschaftsbund damit, dass in wirtschaftlichen schwierigen Zeiten unnötige Auflagen eine zusätzliche Last seien, wenn das Geschäft gut gehe, könne man das leichter ertragen.

Hummer forderte eine "Bürokratie-Abschaffungs-Behörde". "Ein ganzes Amt soll sich einmal damit beschäftigen, wie man das Leben für die Menschen und Unternehmen leichter machen kann", sagte die Präsidentin. Etwas ähnliches gebe es in Deutschland schon.

Der Wirtschaftsbund lieferte einige Beispiele für Bürokratie: Bei den gut 500.000 Lohnpfändungen pro Jahr werden die "Betriebe als Inkassobüros der Justiz missbraucht". Die Unternehmen müssen das ausrechnen und abführen, das sei aufwändig, das Haftungsrisiko bei Fehlern groß. Hummer will, dass die Gerichte Lohnpfändungen erledigen. Weiters werden die Überprüfung von Arbeitsplätzen auf Ergonomie und die niedrige Buchführungsgrenze von 35.000 Euro kritisiert.

"Unsitte" Bildungskarenz

Das Imas-Institut hat diesmal auch das Thema Leistungsbereitschaft abgefragt. 95 Prozent der Unternehmer sind der Meinung, dass sich "Leistung wieder lohnen muss". 84 Prozent glauben, dass die Leistungsbereitschaft in der Gesellschaft sinkt.

Wirtschaftsbund-Landesgeschäftsführer Wolfgang Greil sagte, eine neue "Unsitte" entwickle sich bei der Bildungskarenz. "Aus- und Weiterbildung sind wichtig und richtig. Aber wenn zum Beispiel ein junger, fertig ausgebildeter Mechatroniker-Lehrling lieber ein Jahr in Bildungskarenz geht und seinen Job an den Nagel hängt, dann stimmt am System etwas nicht." Die Jungen, bei denen die Arbeitslosigkeit voriges Jahr überdurchschnittlich stark gestiegen ist, will der Wirtschaftsbund mit einer gezielten Kampagne ansprechen.

