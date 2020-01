Für den neuen Voest-Chef Herbert Eibensteiner kommt in seinem ersten Jahr an der Spitze viel zusammen: Konjunktureinbruch, Handelskonflikte, die Krise der Autobauer, eigene Probleme in den USA, zuletzt eine Gewinnwarnung und die Andeutung einer möglichen Kurzarbeit. Ob er mit dieser völlig veränderten Großwetterlage hadere, wurde Eibensteiner bei einem Hintergrundgespräch in Wien gefragt. "Die Worte hadern und jammern kenne ich nicht. Die Zeiten sind halt anders geworden.