Der US-Lärm und die Osteuropa-Wette: Schafft der ATX den Sprung über 4000?

Österreichs Aktienleitindex ATX hat in den vergangenen zwölf Monaten rund 15 Prozent an Wert gewonnen. Auch in den ersten Wochen 2025 legte er kräftig zu. Auch wenn es am Freitag ein Minus von einem Prozent gab, am Donnerstag hatte der ATX mit plus 3,4 Prozent den höchsten Tagesgewinn seit Ende 2022 verbucht. Bei rund 3880 Punkten stellt sich nun die Frage: Schafft der ATX den Sprung über die Marke von 4000?