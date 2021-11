der uhrenmarkt in Zahlen

49US-Dollar beträgt der Jahresumsatz der Uhrenindustrie. Die Hälfte der Erlöse bei Premium- und Luxusuhren entfällt auf Asien. Das ergab eine aktuelle Analyse von McKinsey & Company und The Business of Fashion.soll das jährliche Wachstum im Uhrenmarkt Prognosen zufolge bis 2025 betragen. Der mäßige Zuwachs liegt vor allem am Rückgang des internationalen Reisemarkts durch die Pandemie. Rund 30 Prozent der Einkäufe in der Uhren- und Schmuckbranche werden bei Reisen getätigt. Für den Flugverkehr erwarten Experten bis 2024 noch keine vollständige Erholung.von 5558 Befragten einer aktuellen Deloitte-Studie gaben an, eine Smartwatch zu tragen (2020 waren es 15 Prozent). Der Anteil der traditionellen Uhr sank von 40 auf 34 Prozent. Der Rest trägt keine Uhr – oder begnügt sich mit der Anzeige auf dem Handy. Unter Druck gerät das Mittelpreissegment bei Uhren: Bei Einstiegsmodellen wählen viele eine Smartwatch, in oberen Preisklassen wechseln Kunden ins Luxussegment.