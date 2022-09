OÖNachrichten: Die Inflation beruhigt sich entgegen vieler Erwartungen nicht so schnell, die Konjunktur lässt langsam nach. Das Münchner ifo-Institut erwartet, dass wir in eine Rezession schlittern. Wird die Stagflation die neue Normalität? Magnus Brunner: Man muss ein bisschen unterscheiden. Ja, die Inflation und die Erwartungen der EZB waren eine andere. Allerdings haben die Prognosen der EZB in den vergangenen Monaten nicht unbedingt gestimmt. Die Erwartungshaltung ist, dass die Inflation