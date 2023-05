Der rote Banner-Büffel kommt bei Chinesen gut an: Neue Batterien-Produktion in Asien

Das Banner-Logo mit dem Büffel in roter Farbe kommt in China besonders gut an, heißt es in Leonding. Im Zuge der Strategie "Agenda 2030" expandiert der Batterien-Hersteller nun in China. Der Leoch-Konzern in Shenzhen proudziert und verkauft ab sofort Banner-Batterien in Lizenz. Damit sollen die Stückzahlen, die bisher mit dem Export an einzelne Kunden in China klein waren, massiv gesteigert werden.