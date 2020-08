Der Pegasus biegt in die Zielgerade ein

Von heute auf morgen war alles anders: Gut gefüllte Auftragsbücher leerten sich, Lieferketten drohten zu reißen, Umsätze brachen weg. Mit der Entscheidung, den Pegasus auch heuer, in dieser schwierigen Zeit, auszuloben, wollen die OÖNachrichten und ihre Partner all diese Anstrengungen der heimischen Wirtschaft würdigen. Der Zuspruch ist enorm, mehr als hundert Bewerbungen sind in den vergangenen Wochen unter www.nachrichten.at eingetroffen.

Jetzt biegt der Pegasus 2020 in die Zielgerade. Bis 14. August haben Unternehmen noch Zeit, sich und ihre Leistungen ins Rampenlicht zu rücken. Das Motto "Ökonomie versus Ökologie" wird nach Corona ebenso relevant sein wie zuvor. Machen Sie mit!

