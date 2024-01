"Der Optimist verdient das Geld"

Nuspl und Schoellerbank-Vorstandschef Helmut Siegler begrüßten beim Finanzmarkt-Bankett 2024 in den Linzer Promenaden Galerien viele Kunden, darunter die Unternehmer Maria Pfeiffer, Walter Meinhart, Karl Kletzmaier und Christian Trierenberg. „Die Hausse entwickelt sich aus der Baisse – sie wächst in der Skepsis, altert im Optimismus und stirbt erst in der Euphorie“, sagte Nuspl mit dem Verweis, etwas ins Philosophische zu kommen.

Die Schoellerbank-Investment-Manager Felix Düregger und Oliver Prinz gaben einen Rück- und Ausblick zum Wirtschafts- und Anlagejahr. Und Nuspl schloss mit den Worten: „Der Pessimist kommt mit seinen Argumenten meist unglaublich intelligent rüber – dafür verdient der Optimist das Geld.“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper