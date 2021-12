Der offene Einkaufssonntag wird an Samstagsumsätze nicht heranreichen

Wie berichtet, bereiten sich Handel, Friseure, Kosmetiker und die Gastronomie-Betriebe in unserem Bundesland auf die Öffnung am Freitag vor. Wobei die Freude übers Aufsperren getrübt ist, denn eine Verordnung, welche Bereiche des Handels kommenden Sonntag ausnahmsweise öffnen dürfen, fehlt noch. Es sollen jene aufsperren dürfen, die bisher vom Lockdown betroffen waren, also im Wesentlichen jene, die keine Lebensmittel oder Güter des täglichen Gebrauchs verkaufen. Bisher fehlen die Landesverordnungen.

Das führe bereits zu Beschwerden, sagt Thomas Krötzl, Center-Manager der Varena in Vöcklabruck: So sehen etwa Handy-Anbieter sowie Optiker nicht ein, warum sie in der frequenzschwachen Zeit offen halten sollten und am Sonntag um eine Öffnungsgenehmigung umfallen sollen. Denn – so ihr Argument – viel Geschäft habe man im Lockdown auch nicht gemacht.

"Kein goldener Sonntag"

Die Sonntagsöffnung werde dem Non-Food-Handel zwar Zusatzumsätze bringen, an einen Samstag in der Vorweihnachtszeit würden sie aber bei weitem nicht heranreichen, erwartet Christoph Teller, Vorstand am Institut für Handel, Absatz und Marketing der Linzer Kepler Universität. "Ein goldener Sonntag wird das eher nicht. Was nicht gelernt ist, wird nicht gelebt", sagt Teller.

Laut einer Umfrage, die das Institut durchgeführt hat, wird der Großteil der österreichischen Bevölkerung (83 Prozent) am vierten Adventsonntag nicht einkaufen gehen. Für 58 Prozent der Befragten ist der Sonntag ein Tag für die Familie. 54 Prozent haben schon andere Aktivitäten geplant, etwa Sport, und 48 Prozent lehnen eine allgemeine Sonntagsöffnung prinzipiell ab und wollen daher am kommenden Sonntag nicht einkaufen gehen.

Problematisch wäre es zudem, wenn etwa auf der Landstraße nur die Hälfte der Geschäfte offen hätte. "In Einkaufszentren lässt sich so etwas besser organisieren. Aber letztlich ist der Erfolg eines offenen Sonntags angebotsgetrieben", sagt Teller.

Dem hält die Geschäftsführerin des Linzer City-Rings, Ursula Fürstberger-Matthey, entgegen, dass ihre Mitgliedsbetriebe und die innerstädtischen Einkaufszentren praktisch alle offen haben werden. Auch etliche Gastrobetriebe würden aufsperren. "Wir werden eine belebte Landstraße haben", so Fürstberger-Matthey.

Sie erwartet eine Kundenfrequenz, die mit dem 8. Dezember vergleichbar ist. Auch dieser Tag sei bei der Bevölkerung als Einkaufstag nicht unumstritten.

Bedenken wegen einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus im Handel hat übrigens jeder Vierte. Ein Fünftel hat bei der Befragung angegeben, dass es wegen der 2G-Regel ohnehin nicht einkaufen darf.

Entsprechend fällt auch die Prognose des Marketing-Instituts aus: Während an einem durchschnittlichen Wochentag im Advent im Handel 220 Millionen Euro umgesetzt werden, sollen es am kommenden Samstag 400 Millionen Euro werden und am Sonntag dann nur 150 Millionen Euro.

Es werde auch Kunden geben, die eben dem Wirbel am Samstag ausweichen wollen, ergänzt Peter Jungreithmayr vom Stadtmarketing Wels. Er erwartet, dass "neun von zehn" Händlern in der Welser Innenstadt aufsperren. Allerdings werden etliche Familienbetriebe das Personal aus der Verwandtschaft stellen, weil die Regelung für die Angestellten (doppeltes Gehalt und freier Tag) für kleinere Händler sehr teuer sei.

Es werde auf jeden Fall spannend, so Krötzl. Es habe bisher noch nie eine derartige Konstellation gegeben. Auch im Vorjahr war es anders, weil nach dem Lockdown die Gastronomie noch nicht aufsperren durfte. (sib, hn)