Der Neuwagenmarkt legte 2022 eine scharfe Bremsung hin

In Österreich gibt es 5,15 Millionen Autos und 500.000 Kleintransporter.

Das Jahr 2022 sei "ganz anders gekommen, als wir uns das vorgestellt haben", sagte Günther Kerle, Sprecher der österreichischen Automobilimporteure, bei der Präsentation der Statistik-Austria-Jahresstatistik der Kfz-Zulassungen in Österreich. Die Auto-Neuzulassungen gingen in Österreich im Vorjahr um 10,3 Prozent auf 215.050 Pkw zurück. Damit war die Zahl der Pkw-Neuzulassungen 2022 so niedrig wie zuletzt vor 43 Jahren (1979: 214.297).