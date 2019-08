Der neue Weinjahrgang wird "sehr aromatisch"

WIEN. Die österreichischen Winzer dürfen heuer hinsichtlich Menge mit einer durchschnittlichen, hinsichtlich Qualität mit einer sehr guten Ernte rechnen. Die Reben in den Weingärten hätten sich heuer aufgrund des Wetters sehr gut entwickelt, teilte Johannes Schmuckenschlager, der Präsident des Weinbauverbands, gestern, Montag, bei einer Pressekonferenz mit.

Erwartet werden heuer 2,4 Millionen Hektoliter; der langjährige Schnitt liegt bei 2,5 Millionen. Damit werde kein Überangebot den freien Traubenmarkt belasten. "Wir werden die Märkte gut und stabil bedienen können", sagte Schmuckenschlager. 2018 hatte die Ernte fast 2,8 Millionen Hektoliter ausgemacht; eine durchschnittliche Jahresernte liegt in den Kellern.

Die tollen Neuner-Jahrgänge

Qualitativ werde sich die Ernte bei den historisch sehr guten "Neuner-Jahrgängen" einreihen: "Seit den Fünfziger-Jahren haben wir bei allen Jahrgängen, die mit neun enden, sehr gute Qualitäten", sagte der oberste Winzer Österreichs. Anders als im Vorjahr, wo die hohen Temperaturen den Trauben zugesetzt haben, würden heuer erste Vorproben auf sehr gute Parameter bei der Zucker- und Säurekonzentration hindeuten. "Sehr aromatische Weine" seien zu erwarten. Der Vorjahresernte hatte im Geschmack in vielen Lagen der Tiefgang gefehlt.

Erfreulich sei, dass es in keiner Region zu großen witterungsbedingten Ausfällen komme. Es habe nur vereinzelt Hagelschäden gegeben. Im Burgenland seien die Beeren in vielen Weingärten wegen langer Trockenheit sehr klein. Dort werde die Ernte eher unterdurchschnittlich ausfallen. Trockenheit schütze andererseits vor Pilzkrankheiten. Wein finde mit sehr wenig Niederschlag das Auslangen. Trotz der heuer guten Nachrichten seien die Gefahren des Klimawandels, der sich in Ostösterreich in Form von Trockenheit immer stärker bemerkbar mache, nicht ausgestanden.

In Österreich gibt es rund 20.000 Weinbauern mit 45.000 Hektar Anbaufläche; etwa zwei Drittel sind Weißwein. Nur gut 6000 Betriebe füllen selbst in Flaschen ab.