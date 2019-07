OÖNachrichten: Sie haben „Klassik am Dom“ gegründet, veranstalten die Festivals Woodstock der Blasmusik und Elwood. Was lässt sich leichter verkaufen: Klassik, Pop oder volkstümliche Musik? Ertl: Das lässt sich nicht auf die Musikrichtung herunterbrechen. Mit Woodstock der Blasmusik haben wir eine Marke geschaffen, bei der uns die Besucher sehr treu sind. Bei Klassik am Dom kommt es auf den Künstler an. Es ist ein permanenter Zwiespalt: Gute Namen funktionieren meistens, haben aber