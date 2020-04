"Die Welt beginnt jenseits des Inns": Diese Botschaft, die gerade in Tagen der Abschottung wieder an Bedeutung gewinnt, war einer der Leitsprüche, den Ernest Kulhavy seinen Studierenden über die Jahrzehnte mitgab. Mit seiner Weltoffenheit und seinem visionären Denken prägte der Marketingpapst der Linzer Johannes Kepler Universität ganze Generationen an Managern und Unternehmern. Vor wenigen Tagen ist der Gründungsprofessor und ehemalige Rektor der Universität Linz im 95.