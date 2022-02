Die Ukraine bekommt Unterstützung vom Hacker-Kollektiv "Anonymous". Dieses rief gestern einen "Cyber-Krieg gegen Russland" aus und griff russische Regierungs-Webseiten an. Teilweise gelang es, sie für Stunden lahmzulegen. Auch Putins Propaganda-Plattform "Russia Today" war im Internet in der Nacht auf Freitag nicht erreichbar. Die Hacker geben an, für Frieden einzutreten, und wollen die russische Regierung, nicht die Bevölkerung treffen.