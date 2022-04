Vorsicht und Pessimismus herrschen derzeit in Österreich vor: Das sind zentrale Ergebnisse des Wirtschaftsbarometers, das das Linzer Meinungsforschungsinstitut Spectra für die OÖN und die Bundesländerzeitungen erstellt hat (Details in der Grafik). Vergleicht man die Werte vom Jänner mit jenen vom März, wird klar, dass der Pessimismus aber erst seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine auf dem Vormarsch ist.