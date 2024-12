Der Klimawandel bedroht den Kaffee

Der Preis für Arabica-Bohnen ist derzeit so hoch wie seit 27 Jahren nicht mehr: Ein Pfund (etwa 450 Gramm) wird an der Rohstoffbörse für mehr als drei US-Dollar gehandelt. Das liegt auch am Klimawandel, er bedingt Produktionsausfälle – die Kaffeepflanze verträgt keine Wetterextreme. Im wichtigsten Erzeugerland Brasilien wird die Ernte aufgrund anhaltender Trockenheit schlecht ausfallen.Die Österreicher trinken jeden Tag durchschnittlich 2,65 Tassen Kaffee.