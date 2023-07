Der Kampf ums Internet tobt auch im Weltall

Mit Raketen werden die fürs Internet nötigen Satelliten ins All gebracht.

Als Onlinehändler, Streamingdienst und Anbieter von Cloud-Infrastruktur ist Amazon vielen geläufig. Nun arbeitet der US-Konzern daran, einen neuen Markt zu erschließen: das Geschäft mit Internetverbindungen – und zwar mit Satelliten im All. "Acht Milliarden Leute leben auf der Welt, rund fünf Milliarden haben Zugang zu Internet. Aus Amazons Sicht ist es logisch, in diese Lücke zu stoßen", sagt Peter Fintl. Der Tiroler ist beim Berater Capgemini in Österreich und Zentraleuropa für