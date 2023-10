Die Arbeitslosigkeit steigt in keinem anderen Bundesland so stark wie in Oberösterreich. Um fast elf Prozent ist die Zahl der Arbeitsuchenden auf 28.500 gegenüber September 2022 gestiegen. Allerdings kommt Oberösterreich von einem sehr niedrigen Niveau mit 3,5 Prozent Arbeitslosenquote. Diese ist auf 3,9 Prozent (Österreich: 5,9 Prozent) gestiegen.