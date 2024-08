Der Hitze sei Dank: Das gute Geschäft mit dem Eis

Wenn die Temperaturen steigen, kurbelt das auch den Eisverkauf an. So gesehen war schon der warme Frühling ein guter Start für die großen Fertig-Eishersteller, die jetzt im August auch von der Hitze profitieren. "Das schöne Wetter hat sich positiv auf den gesamten Eismarkt ausgewirkt", sagt Reto Lüchinger, Geschäftsführer von Froneri Österreich mit Sitz in Linz, zu der die Eismarken Schöller, Milka, Oreo, Pirulo, Smarties, Mövenpick und Nuii gehören.