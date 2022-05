Alle anderen Gasspeicher in Österreich werden derzeit aufgefüllt – teilweise mit dem höchsten technisch machbaren Druck. 24 Prozent des Jahresverbrauchs von Österreich (siehe Grafik) sind bereits eingelagert. Die unterirdischen Gaslagerstätten in Haidach sind für die Versorgung von Süddeutschland vorgesehen – und in ihrer Dimension gewaltig. Es ist das zweitgrößte Lager Europas, das voll gefüllt ein Drittel des Jahresbedarfs von Österreich decken könnte.