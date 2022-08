Wer sich aktuell für Fertighäuser interessiert, kann sich der vollen Aufmerksamkeit der Verkäufer sicher sein: In den Musterhausparks ist es auffällig ruhig. Das liegt nicht nur an der Sommerhitze. Denn die potenziellen Häuslbauer sind stark verunsichert und warten ab. Das belegen auch Frequenzvergleiche: Ein Anbieter berichtet von 26 Interessenten an einem Sommersamstag im Vorjahr; heuer kam bei vergleichbarer Wetterlage nur einer. "Die Anfragen sind um 95 Prozent eingebrochen", sagt