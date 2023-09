 Der halbe Generalrat der OeNB ist unbesetzt

Alles habe mit der verhunzten Nachbesetzung an der Spitze der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) begonnen, wird in regierungsnahen Kreisen in Wien geraunzt. Eine Hinterlassenschaft der früheren Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck klagen andere. Fakt ist, die Nachbesetzung der BWB ist – wie diese Woche ausführlich berichtet – längst junktimiert mit dem offenen Chefposten für das Bundesverwaltungsgericht – und auch dem Generalrat, dem Aufsichtsrat der Oesterreichischen Nationalbank.