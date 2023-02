Der "Griff in die Kasse" bleibt ein großes Problem

Meist ist es finanzielle Not in Kombination mit einer guten Gelegenheit und fehlender Loyalität zum Unternehmen, warum Mitarbeiter ihr Unternehmen bestehlen. Nur einer von zehn Fällen wird aufgedeckt, sehr selten die Polizei eingeschaltet. Die Schadenssummen seien häufig hoch, weil Betrügereien meist über lange Zeiträume gingen, sagt Roland Beranek, Leiter der Akademie von BMD Systemhaus in Steyr. Die vermehrte Homeoffice-Tätigkeit habe etwa Spielsucht und Finanznot befeuert.