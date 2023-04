Der Goldpreis nimmt Kurs auf den Rekord

Es war der Morgen des 7. August 2020: Gold wurde in Asien um 2075 US-Dollar je Unze gehandelt. An diesen Rekordwert kam das Edelmetall seither nicht mehr heran. Jetzt könnte es aber bald wieder so weit sein: In den vergangenen Tagen ist der Goldpreis über 2000 Dollar gesprungen und hat in London mit 2031 Dollar an der Höchstmarke gekratzt. Am Donnerstag wurde das Goldfixing im Londoner Goldhandel mit 2010,89 Dollar festgelegt.