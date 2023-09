"Der gesetzliche Richter darf keine Maschine sein"

"Übernimmt die künstliche Intelligenz (KI) in Zukunft das Recht? Und was macht die Technik mit uns?" Diese Fragen standen im Zentrum des Österreichischen Anwaltstags, der heute, Freitag, in Linz stattfand (mehr dazu am Ende des Textes). Franz Mittendorfer, Präsident der Rechtsanwaltskammer OÖ, verwies darauf, dass Anwendungen wie das Sprachmodell ChatGPT vor einem Jahr kaum bekannt gewesen seien: "Heute gibt es keine Branche, die sich nicht mit den möglichen Auswirkungen