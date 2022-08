Ein Schlüssel, ein Chip oder eine Schlüsselkarte können verloren gehen, ein Zutrittscode vergessen werden. Für einen Finger gilt das nicht: Diese These bildet das Geschäftsmodell des Linzer Unternehmens Ekey, das heuer sein 20-Jahr-Jubiläum feiert. Pünktlich zum Geburtstag bietet Ekey in Zusammenarbeit mit Smart-Home-Anbietern auch neue Funktionen an – und kämpft mit bisher nicht gekannten Herausforderungen.