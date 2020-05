In der Nacht auf Freitag lief die Nominierungsfrist für Kandidaten um das Ehrenamt des Präsidenten der Industriellenvereinigung (IV) ab. Ohne dass ein weiterer Kandidat in den Ring gestiegen wäre: Damit tritt – wie berichtet – der frühere Vorstandsvorsitzende der voestalpine und jetzige Aufsichtsratschef von Infineon, Wolfgang Eder, als Kandidat der oberösterreichischen Landesorganisation gegen zwei Landespräsidenten der IV an: den Vorarlberger Martin Ohneberg und den Steirer Georg