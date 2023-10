Der digitale Bauernmarkt als Erfolgsgeschichte

Theresa Imre will einen Anstoß dazu geben, die Art der Lebensmittelversorgung zu überdenken.

Am Anfang standen Texte und Fotos. Vor neun Jahren gründete Theresa Imre mit einer Freundin den Foodblog "Eingebrockt & Ausgelöffelt". Ihr Ziel? "Geschichten hinter regionalen, biologischen und saisonal gekochten Lebensmitteln erzählen und nicht nur eine weitere Anlaufstelle für Rezepte zu sein." Gesagt, getan. Nach und nach meldeten sich bäuerliche Betriebe bei Imre und boten ihr Zusammenarbeit an. Und so entstand 2018 die Idee, einen digitalen Bauernmarkt zu gründen, auf dem Landwirte