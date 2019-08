Der Börsegang kommt Uber teuer zu stehen

Der US-amerikanische Fahrdienstvermittler Uber hat Anleger verschreckt und Zweifel an seinen Wachstumsversprechen genährt. Der Konzern musste in seinem ersten Quartal an der Börse einen Verlust von 5,2 Milliarden Dollar (umgerechnet 4,65 Milliarden Euro) hinnehmen.

Den Löwenanteil dazu trug die Praxis bei, Mitarbeiter mit Aktien zu bezahlen. Das ist bei Start-ups üblich. Bei Uber entfielen auf die Aktienvergütung 3,9 Milliarden Dollar der roten Zahlen. Uber ging heuer im Mai an die Börse.

Alarmsignale gab es nicht nur wegen des Börsegangs, sondern auch aus dem Kerngeschäft: Der Umsatz mit Fahrdiensten wuchs im Jahresvergleich nur um zwei Prozent auf rund 2,35 Milliarden Dollar, vor Abzug einiger Zahlungen an Fahrer.

Bei den Anlegern kamen diese Nachrichten nicht gut an: Die Uber-Aktie verlor im nachbörslichen Handel am Donnerstag zunächst mehr als zwölf Prozent, mit der Zeit schmolzen die Kurzverluste auf ein Minus von gut sechs Prozent. Ein Lichtblick war das Geschäft mit der Essenszustellung. Bei Uber Eats sprangen die Erlöse im Jahresvergleich um 72 Prozent auf 595 Millionen Dollar. Das half, den Konzernumsatz um 14 Prozent auf rund 3,2 Milliarden Dollar zu steigern.

Der Konkurrenz geht es besser

Schmerzen wird Uber-Chef Dara Khosrowshahi sowie die Anleger auch die Tatsache, dass Konkurrent Lyft mit besseren Zahlen als erwartet überraschte. Im Jahresvergleich steigerte der US-Konzern den Umsatz um 72 Prozent auf 876 Millionen Dollar. Ein kräftiger Kostenanstieg ließ den Quartalsverlust allerdings von 178,9 auf 644,2 Millionen Dollar steigen.