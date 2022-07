"Der Bau eines Kinos war vor fünf Jahren noch undenkbar"

Als "Zukunftsregion" und Land im Aufbruch bezeichnet Christoph Pfeifer Saudi-Arabien: Er ist seit einem Jahr Wirtschaftsdelegierter in dem Königreich. 30 österreichische Unternehmen sind in Saudi-Arabien vertreten, unter ihnen der Leondinger Feuerwehrausrüster Rosenbauer und die voestalpine. Eine große Herausforderung sei das Image des Landes, "aber es hat sich viel getan in Bezug auf die Transformation der Gesellschaft".