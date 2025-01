Der Arbeitskräftemangel als Hemmschuh für das Wirtschaftswachstum

Die Lage in der heimischen Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt ist aktuell schwierig, viele Betriebe reagieren auf die Situation mit Kündigungen: Experten gehen dennoch davon aus, dass der Arbeitskräftemangel das dominierende Problem der kommenden Jahre sein wird. Am Montag warnte das Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) vor einer Verschärfung der Arbeitskräfteknappheit durch die Alterung der Gesellschaft. Selbst unter optimistischen Annahmen in Bezug auf Bevölkerungsentwicklung, Zuwanderung und Erwerbsbeteiligung werde es in Österreich ab den frühen 2030er-Jahren einen akuten Mangel an Arbeitskräften geben.

Allein im Zeitraum 2022 bis 2027 gehen rund 540.000 Menschen der geburtenstarken Babyboomer-Jahrgänge in Pension. Diese wegfallenden Arbeitskräfte dürften sich aber nicht vollständig durch jüngere Menschen kompensieren lassen, weil nachfolgende Jahrgänge wesentlich geburtenschwächer seien. Für den Wirtschaftsstandort rechnet das wiiw daher mit Einschränkungen, die mittelfristig das Wachstum dämpfen könnten.

Für die Studie, die im Auftrag des Wirtschafts- und Arbeitsministeriums erstellt wurde, haben die beiden Autoren Robert Stehrer und Stella Zilian verschiedene Szenarien der Bevölkerungsentwicklung mit der voraussichtlichen Nachfrage nach Arbeitskräften verglichen. Im Fokus stand dabei die heimische Exportwirtschaft, die rund ein Drittel der österreichischen Wirtschaftsleistung und Arbeitsplätze generiert. "Nicht zuletzt die exportorientierte Industrie steht im Wettbewerb um Talente mit anderen Branchen und könnte in Zukunft unter größeren Engpässen bei Facharbeitern in der Produktion und bei Beschäftigten mit mittlerer und höherer Bildung leiden", sagt Stehrer. Bei den Verantwortlichen müssten sämtliche Alarmglocken schrillen: "Es steht zu befürchten, dass vor allem Vorzeigebetriebe abwandern könnten, wenn es dafür keine Lösung gibt."

Produktivität muss deutlich steigen

Der Arbeitskräftemangel werde sich auch negativ auf das Wirtschaftswachstum auswirken, so die Experten: Selbst im äußerst positiven Szenario eines um 0,4 Prozent steigenden Angebots an Arbeitskräften pro Jahr durch verstärkte Zuwanderung und verstärkte Erwerbsbeteiligung bis Anfang der 2030er Jahre müsste die Arbeitsproduktivität in Österreich pro Jahr um ein Prozent steigen, um ein BIP-Wachstum von moderaten 1,5 Prozent zu ermöglichen ( Durchschnittswert der Jahre 2011 bis 2019). "Das würde bedeuten, dass die Produktivität pro Jahr etwa dreimal so stark ansteigen müsste, wie sie das in den Jahren 2011 bis 2019 getan hat" , sagt Zilian.

Um dem zu befürchtenden Wohlstandsverlust zu begegnen, erheben die Experten bereits bekannte Forderungen: Die Erwerbsbeteiligung von Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund und von Älteren müsse steigen. Zudem brauche es qualifizierten Zuzug aus dem Ausland: "Österreich wird sich hier ins Zeug legen müssen, um gegenüber anderen Staaten nicht den Anschluss zu verpassen", sagt Zilian: Auch international verschärfe sich der Wettbewerb. Um die Arbeitsproduktivität zu steigern, brauche es zudem Innovation und Digitalisierung in den Betrieben.

