Der Ärger kleiner Aktionäre über die Abfindungen

Der Kleinaktionärsschützer Wilhelm Rasinger, Präsident des Interessenverbandes für Anleger (IVA), hat dieser Tage eine Sachverhaltsdarstellung an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eingebracht. Darin gehe es um die "skandalösen" Vorgänge beim Squeeze Out bei der seinerzeitigen Constantia Packaging. Nach einem langen Rechtsstreit hatte es für die ehemaligen Kleinaktionäre der Firma eine hohe Nachzahlung gegeben. Nach dem Mehrheitsverkauf war den Streubesitzaktionären im Jahr 2010 zum Börsen-Abschied nur eine Barabfindung von 47 Euro je Aktie angeboten worden, Gutachter stellten in der Folge 75 Euro als angemessen fest. Die einstigen Minderheitsaktionäre erhielten heuer schließlich 35,08 Euro drauf.

Eine Gruppe von Investoren hatte geklagt. Heuer einigte man sich schließlich auf die Nachzahlung. Rasinger warf den Verantwortlichen beim Verkauf vor, den Verkaufspreis und somit auch die Abfindung gedrückt zu haben. Die jetzige Anzeige Ende August begründete Rasinger mit "kapitalmarkthygienischen Gründen". Da könne niemand zur Tagesordnung übergehen.

Der Abschied von der Börse ist schon öfter Anlass für Kritik durch die Kleinaktionäre gewesen. Nicht zuletzt bei der Laakirchner Miba. Dem Streubesitz war hier eine Abfindung von 540 bzw. in der Folge dann 565 Euro je Aktie angeboten worden. Im Überprüfungsverfahren lautete das Angebot dann 699 Euro, mit einem extrem teuren Kostenersatz für die Antragsteller. Hier ist das Verfahren noch anhängig.

Der gebotene Ausstiegspreis für Kleinanleger der Atrium (ehemals Meinl European Land/MEL) ist Rasinger ebenfalls zu wenig.

Im Streit zwischen der Bank Austria Unicredit und den 3-Banken (Oberbank, BTV, BKS) plädiert Rasinger, der seine Funktion 2020 abgibt, für konstruktive Lösungen. Die Causa liegt jetzt bei Gericht. Die Bank Austria wirft den Banken vor, die Kapitalerhöhungen der vergangenen Jahrzehnte seien nicht wirksam zustande gekommen. Rasinger hält Oberbank & Co für hervorragend gemanagte Banken. "Aber egal wie der Streit ausgeht, es wird nur Verlierer geben." Eltern von Kindern wüssten: "Wenn zwei in der Sandkiste streiten, werden beide schmutzig."