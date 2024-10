Den Zöllen auf E-Autos aus China könnten weitere folgen

Nun ist es so weit: Die EU-Zusatzzölle auf die Einfuhr von Elektroautos aus China sind am Mittwoch in Kraft getreten. Anfang des Monats hatte eine ausreichend große Mehrheit der EU-Staaten für die Ausgleichszölle gestimmt. Aus Sicht der Kommission sind sie nötig, um die Zukunft der Autoindustrie in der EU zu sichern. Sie wirft chinesischen Herstellern vor, von unfairen Subventionen zu profitieren. So können chinesische E-Autos rund 20 Prozent günstiger angeboten werden als in der EU