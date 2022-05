"Es ist nicht so, dass wir nicht mehr Fische züchten möchten. Uns fehlen nur die Gewässer dazu." So umschreibt Hubert Bernegger, der geschäftsführende Gesellschafter des Mollner Unternehmens Eisvogel, die Misere. Fisch wäre ein gesundes, effizient herzustellendes Lebensmittel. In einer ökologischen Gesamtbewertung stellte das Institut für Energie- und Umweltforschung im deutschen Heidelberg fest, dass der CO2-Abdruck von Rindfleisch sechsmal größer sei als der von Meeresfischen. Spezialist für